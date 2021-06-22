Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 июня 2021 14:42

Анна Беляева первой среди белгородок набрала 200 баллов по ЕГЭ

Новооскольская выпускница «выжала» максимум из экзаменов по химии и русскому языку
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Анна Беляева призывает верить в себя.

Анна Беляева призывает верить в себя.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Новооскольская выпускница первой в Белгородской области набрала 200 баллов на ЕГЭ», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Выпускница Новооскольской средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов Анна Беляева получила 100 баллов по химии. Не менее удачно девушка сдала и ЕГЭ по русскому языку. Пока это самый высокий результат в регионе.

Как отмечает Анна, успех не был бы возможен без длительной и упорной работы.

«Для самостоятельной подготовки важно правильно поставить себе цель, наметить задачи и план дальнейших действий, четко понимать, для чего ты все это делаешь, - поделилась Анна Беляева. - Верьте в себя, и у вас все получится».