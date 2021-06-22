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Здоровье22 июня 2021 13:32

Еще три жителя Белгородской области умерли от коронавируса

Тем временем за минувшие сутки в регионе 79 человек вылечились от COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 40197 человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 40197 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1954 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице, житель Грайворонского городского округа 1934 года рождения, проходивший лечение в Борисовской ЦРБ, житель Прохоровского района 1952 года рождения, проходивший лечение в Городской больнице №2 города Белгорода.

За это же время 73 пациента заболели, а выздоровели – 79.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 40197 человек, выздоровели – 36123, умерли – 734.