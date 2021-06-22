В Белгородской области вор-рецидивист пырнул полицейского ножом в плечо

Ранее судимый мужчина с места происшествия скрылся, но после оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, 15 июня сотрудник УМВД России по Старому Осколу находился на территории ярмарки и услышал крик о помощи. Работница торговой точки пояснила, что у нее похитили товар.

Находившийся в отпуске правоохранитель пресек противоправные действия, но в момент задержания предполагаемого злоумышленника был ранен ножом в плечо.

Ранее судимый мужчина с места происшествия скрылся, но после оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан.

Теперь в соответствии с ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) 52-летнему старооскольцу грозит лишение свободы на срок до десяти лет.