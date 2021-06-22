Вход на фестиваль бесплатный, необходима предварительная регистрация. Фото из архива организаторов баркемпа.

С 10 по 11 июля в Белгороде состоится первый общегородской баркемп. Это неформальная конференция для жителей региона на открытом воздухе с палатками, выступлениями спикеров, мастер-классами и концертами.

Среди участников мероприятия - автор популярного telegram канала об урбанистике «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов, философ Кирилл Мартынов, политолог Александр Кынев и другие.

В Баркемпе примут участие местные спикеры - руководитель фонда «Каждый особенный» Наталья Злобина, историк Павел Альбощий, руководитель фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк, продюсер Белгородской государственной филармонии Юлия Шапошникова и другие.

Также планируются выступления независимого молодежного театра «Новая сцена-2», музыкальных групп «Месяц», «Небухай» и «Невзрослей», диджеев Андрея Апрельского и Dj Fisher D.

Вход на фестиваль бесплатный, необходима предварительная регистрация.

СПРАВКА «КП»

Баркемп (англ. BarCamp) - международная сеть конференций, которая создается ее участниками. Конференции открыты для всех, проходят в формате докладов, тренингов, презентаций, обсуждений. Весь материал предоставляется самими участниками.