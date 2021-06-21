22 июня в Белгородской области воздух прогреется до +37 градусов

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона носить легкую, свободную одежду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным белгородских синоптиков, 22 июня в регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер восточный, ночью – от четырех до девяти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 15-ти до 20-ти градусов тепла, днем – от плюс 29-ти до 34-х выше ноля, местами сильная жара до 35-37-ми градусов.

В Белгороде ночью – от 18-ти до 20-ти градусов выше ноля, днем – от 30-ти до 32-х градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой.

Старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.