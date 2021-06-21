Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 июня 2021 18:00

22 июня в Белгородской области воздух прогреется до +37 градусов

Осадков не ожидается
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона носить легкую, свободную одежду.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона носить легкую, свободную одежду.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным белгородских синоптиков, 22 июня в регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер восточный, ночью – от четырех до девяти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 15-ти до 20-ти градусов тепла, днем – от плюс 29-ти до 34-х выше ноля, местами сильная жара до 35-37-ми градусов.

В Белгороде ночью – от 18-ти до 20-ти градусов выше ноля, днем – от 30-ти до 32-х градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой.

Старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.