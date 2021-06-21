На Белгородчину поступила вакцина от коронавируса на 20 тысяч человек

Почти 400 тысяч белгородцев привились первым компонентом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Массовая вакцинация от COVID-19 продолжается. Сегодня в медучреждения региона поступила вакцина «ЭпиВакКорона» на 21850 человек.

«Почти 400 тысяч белгородцев привились первым компонентом, полностью завершили вакцинацию порядка 290 тысяч жителей региона», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Белгородской области, как и в целом по стране, отмечают рост ежедневного числа инфицированных COVID-19. В нашем регионе – на 20 процентов за сутки. В то же время в некоторых муниципалитетах заболевших не регистрируют уже достаточно продолжительное время: в Краснояружском районе – с 1 июня, в Вейделевском – с 12 июня, в Чернянском – с 16 июня.

Это, отмечают специалисты, результат активной прививочной кампании.

По состоянию на 20 июня, от общего числа граждан, подлежащих вакцинации, привиты первым компонентом: в Краснояружском районе – 93,5 процента, в Чернянском районе – 81,5, в Вейделевском районе – 72,7.

Отметим также, что с сегодняшнего дня в Белгороде начал работу еще один пункт вакцинации – в управлении Пенсионного фонда на улице Вокзальной,17. Он будет открыт в приемные дни работы учреждения – по понедельникам, вторникам и четвергам. Прививку бесплатно может сделать любой посетитель фонда. При себе необходимо иметь только паспорт и СНИЛС.

Напомним, что глава Белгородской области Вячеслав Гладков назвал вакцинацию задачей номер один. Только сформировав коллективный иммунитет, удастся победить коронавирус, уверен он. Прививку Вячеслав Гладков сделал одним из первых в области, записавшись на вакцинацию в общем порядке.