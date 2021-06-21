В 2020-м году белгородские полицейские-кинологи раскрыли 372 преступления

Четвероногие напарники помогают правоохранителям при патрулировании улиц, проведении оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, задействуются в розыске и задержании преступников. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

«В 2020 году полицейские-кинологи вместе со своими питомцами раскрыли 372 преступления, из них 57 - в сфере незаконного оборота оружия и 74 - связанных с незаконным оборотом наркотиков», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В этом году уже раскрыто более 150 преступлений. За каждой из этих цифр – долгий и кропотливый труд. Воспитание служебной собаки – целая наука. Чтобы вырастить из маленького щенка опытного следопыта, необходимы не только определенные навыки, но и терпение, целеустремленность, неравнодушное отношение к выбранному делу и, конечно, любовь к животным.

Центр кинологической службы УМВД региона возглавляет подполковник полиции Борис Ланин. Наряду с полицейскими здесь несут службу 144 четвероногих стража порядка. Вместе с сотрудниками органов внутренних дел они заступают на дежурства, участвуют в операциях по задержанию преступников и выезжают в командировки.

Ежегодно в Центре кинологической службы УМВД региона оттачивают свои навыки учащиеся белгородского правоохранительного колледжа имени Героя России Владимира Бурцева. Здесь студенты проходят теоретическую подготовку и учатся применять знания на практике, делая свои первые шаги в профессии. Правоохранители отмечают, что у них растет достойная смена.

СПРАВКА «КП»

Сегодня отмечается 112-я годовщина образования кинологической службы в системе МВД России. В оперативно-служебной деятельности собаки применяются по целому ряду направлений. Они незаменимые помощники при обнаружении оружия, взрывчатых веществ и наркотических средств. Четвероногие напарники помогают правоохранителям при патрулировании улиц, проведении оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, задействуются в розыске и задержании преступников.