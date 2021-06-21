Под Белгородом «семерка» сбила 7-летнего мальчика

В результате ДТП несовершеннолетний с полученными травмами госпитализирован в лечебное учреждение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области, вчера около 11 часов 35 минут 19-летний водитель наехал на 7-летнего мальчика, двигавшегося по левой стороне дороги по ходу движения автомобиля и внезапно вышедшего на проезжую часть.

Автомобиль «ВАЗ-21070» ехал по ул. Климова села Хотмыжск.

В результате ДТП несовершеннолетний с полученными травмами госпитализирован в лечебное учреждение.