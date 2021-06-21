Семь общественных пространств Белгорода отремонтируют в 2022-м году

На новые проекты благоустройства в общей сложности будет направлено 527 миллионов рублей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

34 тысячи жителей Белгорода приняли участие в отборе территорий благоустройства на портале za.gorodsreda.ru.

Уже в 2022-м году начнется преображение Пушкинской аллеи на проспекте Ватутина. Это лидер рейтингового голосования – около семи тысяч человек выбрали это общественное пространство. Благоустроят также несколько скверов: на улицах Преображенская и Садовая, на Народном бульваре и по проспекту Б. Хмельницкого, а также территории вокруг памятной стелы в честь награждения Белгорода орденом Великой Отечественной войны и у Поклонного креста в честь Кирилла и Мефодия.

В этом году в рейтинговом голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и горсреда» участвовали жители шести муниципалитетов региона: областной столицы и Белгородского района, Алексеевского, Новооскольского, Валуйского и Губкинского городских округов. В общей более 111 тысяч белгородцев старше 14 лет.

На новые проекты благоустройства в общей сложности будет направлено 527 миллионов рублей, из них 400 миллионов – средства федерального бюджета.

«Работа предстоит огромная, задача со стороны жителей выполнена, остальное теперь – работа органов государственной и муниципальной власти», – отметил глава региона Вячеслав Гладков.