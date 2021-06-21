В Белгородской области усилят контроль за дорожными работами

40 километров автодорог будут построены с нуля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поручил установить строгий контроль за качеством дорожных работ».

«Наши дороги всегда были в списке лучших в стране, и эту тенденцию необходимо продолжать, - заявил сегодня на оперативном совещании временно исполняющий обязанности губернатора. - Сокращение сроков выполнения работ - это правильный подход, но для нас самое главное качество, для оценки которого необходимо привлекать независимую экспертизу».

В этом году более 1,5 миллиардов рублей направят на ремонт и строительство дорог по результатам обращений граждан к главе региона.

Всего в 2021-м году будет отремонтировано 790 километров автодорог, из них региональных – 440 километров, местных – 240. Кроме того, 40 километров автодорог будут построены с нуля.