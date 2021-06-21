Белгородцы могут обращаться к судебным приставам через «Госуслуги»

Через сайт также реально обратиться к приставам в рамках исполнительного производства: отправить им заявление, жалобу, ходатайство, отвод, сообщение. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

«Жители Белгородской области могут обращаться к судебным приставам через сайт «Госуслуги», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Белгородцы могут запросить информацию о наличии, ходе исполнительного производства, узнать об арестах имущества, ограничении выезда за границу, оперативно получать уведомления от судебных приставов.

Через сайт также реально обратиться к приставам в рамках исполнительного производства: отправить им заявление, жалобу, ходатайство, отвод, сообщение.

Например, должники смогут проинформировать об оплате задолженности, заявить о невозможности исполнить требования исполнительного документа по уважительным причинам, предоставить другие сведения. Взыскатели – подать заявления о временном запрете на выезд за границу, ограничении специальных прав, сообщить судебному приставу об имуществе должника.

Стороны исполнительного производства могут также оформлять подписку на получение в личном кабинете на «Госуслугах» электронных копий процессуальных документов.

Цифровой сервис доступен для всех пользователей, зарегистрированных на портале «Госуслуг», и позволяет исключить личные визиты сторон исполнительного производства в структурные подразделения региональной службы судебных приставов.