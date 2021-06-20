Под Белгородом три девочки-подростка попали в ДТП на автомобиле

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Автоавария произошло 20 июня около 07 часов 30 минут на территории садового товарищества «Защитник» в селе Стрелецкое Белгородского района. По предварительным данным, 16-летняя девушка за рулем автомобиля «Ниссан Альмера» ехала в компании двух своих сверстниц. В районе дома №9 юная автомобилистка не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево.

По информации пресс-службы УМВД, девушек доставили в больницу. К несчастью, одну из них спасти не удалось. От полученных травм 16-летняя пассажирка скончалась. Водитель и еще одна девушка сейчас госпитализированы.

Региональная Госавтоинспекция призывает родителей не допускать детей за руль транспортных средств. Напомним, управлять мопедом и маломощным мотоциклом разрешается с 16 лет, автомобилем – с 18 лет. Для этого необходимо сдать экзамены в Госавтоинспекции на получение водительского удостоверения соответствующей категории.