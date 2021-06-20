Белгородский гиревик в 10-й раз выиграл чемпионат России

В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов со всех уголков страны. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Ростове состоялся чемпионат России по гиревому спорту.

В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов со всех уголков страны.

Уроженец Прохоровки Иван Беляев стал 10-кратным чемпионом страны.

«Заслуженный мастер спорта завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 килограммов», - информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Еще один прохоровский гиревик воспитанник спортивной школы «Юность» Артем Ермолаев выполнил норматив мастера спорта России.

В весовой категории до 63 килограммов он занял пятое место.