Белгородский гиревик в 10-й раз выиграл чемпионат России

В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов со всех уголков страны.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
В Ростове состоялся чемпионат России по гиревому спорту.
В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов со всех уголков страны.
Уроженец Прохоровки Иван Беляев стал 10-кратным чемпионом страны.
«Заслуженный мастер спорта завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 килограммов», - информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.
Еще один прохоровский гиревик воспитанник спортивной школы «Юность» Артем Ермолаев выполнил норматив мастера спорта России.
В весовой категории до 63 килограммов он занял пятое место.