На Белгородчине станет больше школ

В 2022 году в регионе будет построены три новые школы на 1200 мест. Фото: Александр ГАМОВ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале о рабочей встрече с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

«Продолжаем работу по созданию современных условий для учебы и дополнительного образования для наших белгородских детей, - отметил временно исполняющий обязанности губернатора. – Встретились с министром просвещения. Договорились о развитии практики использования для создания новых школ субсидии из федерального бюджета в рамках государственного частного партнерства. Новая субсидия позволит нам снизить нагрузку на региональный бюджет в ближайшие три года».

Сейчас регион готовит заявки на объекты со сроком строительства образовательных учреждений в 2023-х и 2024-х годах, реализация которых позволит создать порядка шести тысяч новых мест для белгородских детей.

Напомним, что благодаря первому отбору уже в 2022 году в регионе будет построены три новые школы на 1200 мест - в Белгороде в микрорайоне «Восточный-1», а также в Белгородском районе в селе Репное в микрорайонах «Парус» и «Новосадовый-41».