В Белгороде усилили рейды по соблюдению масочного режима

Накануне рейды прошли в торговых и развлекательных центрах, магазинах и кафе.
Фото: пресс-служба администрации Белгорода.
По данным пресс-службы мэрии Белгорода, «со вчерашнего дня в городе усилились рейды по соблюдению масочного режима».
Проверки теперь будут проходить регулярно с участием сотрудников полиции, муниципальной стражи, управления ГОЧС.
Накануне рейды прошли в торговых и развлекательных центрах, магазинах и кафе. Выявили 21 нарушение. Протоколы оформили на месте. Штраф за отсутствие маски – от одной тысячи рублей.
Сегодня соблюдение масочного режима проверят в общественном транспорте.
Напомним, что вчера вступили в силу новые коронавирусные ограничения.