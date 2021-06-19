В Белгороде усилили рейды по соблюдению масочного режима

Накануне рейды прошли в торговых и развлекательных центрах, магазинах и кафе. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

По данным пресс-службы мэрии Белгорода, «со вчерашнего дня в городе усилились рейды по соблюдению масочного режима».

Проверки теперь будут проходить регулярно с участием сотрудников полиции, муниципальной стражи, управления ГОЧС.

Накануне рейды прошли в торговых и развлекательных центрах, магазинах и кафе. Выявили 21 нарушение. Протоколы оформили на месте. Штраф за отсутствие маски – от одной тысячи рублей.

Сегодня соблюдение масочного режима проверят в общественном транспорте.

Напомним, что вчера вступили в силу новые коронавирусные ограничения.