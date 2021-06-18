Белгородцев ожидают жаркая суббота

В Белгороде днем – от 26-ти до 28-ми градусов выше ноля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 19 июня на территории региона ожидается малооблачная погода. Без осадков.

Ветер восточный, ночью от пяти до десяти метров в секунду, днем – от девяти до 14-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 12-ти до 17-ти градусов тепла, днем – от 25-ти до 30-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью – от плюс 15-ти до плюс 17-ти градусов, днем – от 26-ти до 28-ми градусов выше ноля.

В связи с повышением температуры воздуха ГУ МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и брать с собой бутылочку с водой. Старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов.

Не забывайте про правила пожарной безопасности: если на улице вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его или обратитесь в пожарную охрану по телефону «101» или «112».

Объясните детям, чем опасны игры с огнем и сжигание сухой травы, напомните им правила поведения при пожаре. Постарайтесь не оставлять детей без присмотра во время летних каникул.

Водителям специалисты советуют парковаться в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля. Не оставляйте детей, а также животных в закрытом автомобиле даже на короткое время.

Помните, что в жару повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня, в том числе и сигарета, выброшенная из окна автомобиля, приводит к возгоранию высохшей травы.

В случае происшествия звоните по телефону службы спасения «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.