На Белгородчине расследуют похищение человека

Двое жителей Корочанского района 29-ти и 36-ти лет спровоцировали конфликт с 28-летним мужчиной в селе Алексеевка. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Новооскольский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ по факту похищения 28-летнего жителя Корочанского района.

13 июня двое жителей Корочанского района 29-ти и 36-ти лет спровоцировали конфликт с 28-летним мужчиной в селе Алексеевка. Действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, они избили его руками и ногами.

После мужчину насильно затолкали в багажник автомобиля «Пежо» и увезли в неизвестном направлении.

Через некоторое время знакомым потерпевшего удалось оказать ему помощь и освободить из багажного отделения автомобиля.

Двое жителей Корочанского района задержаны. «Расследование уголовного дела продолжается», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.