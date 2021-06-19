20 июня - День медицинского работника

Назим Эфендиев: Вы всегда были и остаетесь для нас настоящими героями.

Поздравляем врачей, медсестёр, фельдшеров, научных работников, всех сотрудников учреждений здравоохранения с профессиональным праздником!

Вы всегда были и остаетесь для нас настоящими героями. Вы выбрали своим призванием помощь людям и ежедневно совершаете подвиг, не жалея себя ради спасения жизни и здоровья.

Сегодня врачи находятся на передовой в борьбе с беспрецедентным вызовом в истории – пандемией коронавируса. Спасибо вам за профессионализм, самоотдачу и заботу, в которых мы особенно нуждаемся в эти дни.

Особая благодарность и глубокий поклон всем медицинским работникам наших регионов – Белгородской, Курской и Оренбургской областей – от всех сотрудников Металлоинвеста, наших родных и близких. Мы знаем, что всегда можем положиться на вас.

Ваши усилия, а также труд почти 600 специалистов корпоративных медицинских учреждений и групп охраны здоровья Металлоинвеста, помог защитить сотрудников компании и не допустить вспышек инфекции.

Каждый из вас достоин самых высоких похвал и слов признания. Сейчас ваши усилия направлены на решение новой задачи – на проведение вакцинации.

Желаем всем медицинским работникам крепкого здоровья, оптимизма и неиссякаемой энергии!

Мы восхищаемся и гордимся вами!