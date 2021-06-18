Еще 70 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

За минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1954 года рождения, проходившая лечение на базе Старооскоольской окружной больницы, житель Корочанского района 1936 года рождения и жительница Волоконовского района 1949 года рождения, проходившие лечение в Чернянской ЦРБ.

За это же время 70 пациентов заболели, а выздоровели – 115.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 39904 человека, выздоровели – 35872, умерли – 727.