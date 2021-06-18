Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 июня 2021 11:28

В Белгороде троллейбусы заменят на автобусы

Об этом сообщил мэр города Юрий Галдун
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Скоро троллейбусы исчезнут с белгородских улиц.

Скоро троллейбусы исчезнут с белгородских улиц.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В ходе прямого эфира мэр Белгорода Юрий Галдун ответил на вопрос о развитии общественного транспорта.

«Мы будем заканчивать эпопею эксплуатации троллейбусного парка, в 2022 году еще отходим и будем их менять на новые автобусы или электробусы, - поделился планами глава города. - Я - за последние, но на сегодня для Белгорода они дорогие».

Глава администрации города также сообщил, что автобусы «ПАЗ» и Marcopolo с дорог Белгорода убирать не будут ближайшие три года, но их число будет сокращаться.