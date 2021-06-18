В Белгороде троллейбусы заменят на автобусы

Скоро троллейбусы исчезнут с белгородских улиц. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В ходе прямого эфира мэр Белгорода Юрий Галдун ответил на вопрос о развитии общественного транспорта.

«Мы будем заканчивать эпопею эксплуатации троллейбусного парка, в 2022 году еще отходим и будем их менять на новые автобусы или электробусы, - поделился планами глава города. - Я - за последние, но на сегодня для Белгорода они дорогие».

Глава администрации города также сообщил, что автобусы «ПАЗ» и Marcopolo с дорог Белгорода убирать не будут ближайшие три года, но их число будет сокращаться.