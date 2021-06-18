Под Белгородом начальник отдела участковых вымогал у подчиненных деньги

сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Фото пресс-службы СУ СК России по Белгородской области.

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ Белгородской области завершил расследование уголовного дела в отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Алексеевскому городскому округу.

«По версии следствия, в декабре 2019 года подозреваемый получил от троих сотрудников полиции денежные средства в размере по 10 000 рублей с каждого», - информирует пресс-служба СУ СК России по Белгородской области.

За счет этих средств он обещал поспособствовать решению вопроса о продолжении работы в органах МВД своих подчиненных, которым якобы грозила опасность в этом отношении.

Полученные 30 тысяч рублей он потратил на свое усмотрение.

«Причастность бывшего полицейского к совершению противоправных действий установлена сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с подразделением собственной безопасности УМВД региона. Данный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Изучив собранные доказательства, прокурор направил дело в суд. Теперь в соответствии с ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) ему грозит до шести месяцев тюремного заключения.