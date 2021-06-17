18 июня в Белгородской области будет жарко

В Белгороде днем – от плюс 25-ти до плюс 27-ми градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным белгородских синоптиков, 18 июня в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью в отдельных районах туман.

Ветер восточный от шести до 11-ти метров в секунду, днем местами порывы до 17-ти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от 12-ти до 17-ти градусов тепла, днем – от 24-х до 29-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью от 15-ти до 17-ти градусов тепла, днем – от плюс 25-ти до плюс 27-ми градусов.

В связи с повышением температуры воздуха Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона исключить поездки в лесные массивы, быть осторожны при обращении с огнём (особенно открытым).

Водителям рекомендуют перед поездкой проверять техническое состояние машины. Обязательно брать с собой достаточно прохладной воды и необходимые лекарства.

Парковаться лучше в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля. Не оставлять детей, а также животных в закрытом автомобиле даже на короткое время.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.