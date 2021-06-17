На Белгородчине появится конно-спортивный комплекс

Конюшни на старте будут содержать 12 лошадей. Фото: Андрей АБРАМОВ

«Проект конно-спортивного комплекса обсудили во время очередного заседания архитектурно-градостроительного совета», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Считаю, что вопросы безопасности конных прогулок в густом лесном массиве необходимо проработать отдельно, - заявил глава региона Вячеслав Гладков. - Такие тропы должны быть тщательно продуманы еще на этапе проектирования. Наша задача - обеспечить безопасный отдых для жителей и гостей области».

Новый комплекс появится в Белгородском районе и включит в себя мини-ипподром, мельницу, гостевые дома, смотровую площадку, прогулочные тропы в ближайшем лесном массиве. Конюшни на старте будут содержать 12 лошадей.

Также в рамках заседания обсудили проект благоустройства единого городского пространства, включающее парк Победы, аллею Славы и площадь Победы в Старом Осколе.

Общественное пространство станет ключевым местом для главных городских событий - Нового года, Дня города, Дня Победы, фестивалей и ярмарок. Кроме того, на территории будут построены детские и спортивные площадки и искусственная набережная. Глава региона также поручил тщательно проработать проект озеленения и освещения.

Кроме того, на архсовете утвердили проекты капитального ремонта фасада здания школы №2 в Ракитном и фасада детского сада в селе Курасовка Ивнянского района.