Энергетики напоминают белгородцам: рыбачить под ЛЭП опасно для жизни!

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Россети Центр Белгородэнерго» предупреждает любителей рыбной ловли: удить рыбу под действующими линиями электропередачи смертельно опасно!

Расстояние от земли до проводов линии электропередачи составляет 6-7 метров, а длина удочки достигает 7 метров, поэтому ловить рыбу под ЛЭП чрезвычайно опасно. Расстояние от удочки до линии электропередачи в один метр может стоить вам жизни!

Современные удилища изготавливаются из углепластика — материала, который является проводником электрического тока. Повышенная влажность в границах водоёма, мокрая леска и удилище создают опасность для жизни даже при приближении к проводам действующей линии электропередачи, а касание проводов неизбежно приведёт к смертельной травме.

При покупке удочки обращайте внимание на надписи на корпусе, указывающие на опасность ловли рыбы под линиями электропередачи и во время грозы.

Будьте внимательны во время смены места рыбной ловли: передвигаться по берегу лучше со сложенным удилищем. Так вы застрахуете себя от случайного соприкосновения с проводами.

Обращайте внимание на предупреждающие знаки:

«Осторожно! Электрическое напряжение»

«Не влезай! Убьет!»

«Ловля рыбы в охранной зоне ВЛ запрещена!»

Игнорирование этих знаков может привести к летальному исходу.

При обнаружении провисшего или оборванного провода, упавшего на землю, открытых дверей электроустановок, а также поврежденных опор необходимо немедленно сообщить об этом по телефону Единого контакт-центра компании «Россети» 8-800-220-0-220 или в район электрических сетей Белгородэнерго.