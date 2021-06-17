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Здоровье17 июня 2021 14:05

Еще 111 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Тем временем за минувшие сутки в регионе 66 человек заболели COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 724 человека.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 724 человека.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1928 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице, и жительница Валуйского городского округа 1978 года рождения, проходившая лечение на базе Чернянской ЦРБ.

За это же время 66 пациентов заболели, а выздоровели – 111.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 39834 человека, выздоровели – 35757, умерли – 724.