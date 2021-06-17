Под Белгородом открыли еще один детский городок

Зона отдыха для детей и родителей заняла 210 квадратных метров. Фото пресс-службы администрации Красногвардейского района.

«В Белгородской области открыли еще один детский городок», - информирует пресс-служба администрации Красногвардейского района.

Он расположился рядом с библиотекой на улице Орджоникидзе. Зона отдыха для детей и родителей заняла 210 квадратных метров. Здесь установлено современное игровое и развивающее оборудование.

Отметим также, что этим летом в Белгороде построят 102 новые детские площадки. По инициативе главы региона Вячеслава Гладкова на это выделено 362 миллиона рублей.