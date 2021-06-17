Около трети россиян постоянно экономит

Лишь 7% наших соотечественников ни в чем себе не отказывают. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Таковы результаты опроса, проведенного сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

Самые экономные россияне живут в Центральном федеральном округе и в Сибири: 37% опрошенных экономят постоянно и сознательно - их этому научили родители. 56% сообщают, что экономят только в случае возникновения финансовых проблем - чаще всего такой ответ давали жители Северного Кавказа и Северо-Западного округа.

20% опрошенных заявили, что раньше они не экономили, но пандемия вынудила их ограничивать себя в расходах. Чаще всего такой ответ давали жители Северного Кавказа и Урала, реже - жители ЦФО и Дальнего Востока.

Главное, на чем респонденты не готовы экономить ни при каких условиях – еда. 40% не готовы экономить на детях, 39% - на лекарствах. Еще 30% россиян заявили, что не намерены экономить на развлечениях, 29% - на путешествиях, 27% - на одежде и обуви, 25% - на гаджетах, 21% - на бытовой технике.

Еще один факт: 2% россиян сообщили, что готовы экономить на всем.