В Белгородской области отказываются от вторых смен в школах

Открыть школу планируют 1 сентября этого года. Фото пресс-службы администрации Белгородского района.

«В поселке Комсомольский построили новую двухэтажную современную начальную школу», - сообщает пресс-служба администрации Белгородского района.

Помимо восьми предметных кабинетов, классов для занятий музыкой и изобразительным искусством, предусмотрены медицинский и спортивный блоки, а также библиотечно-информационный центр. Специально для школьников младших классов оборудован второй обеденный зал. Сейчас школу готовят к новому учебному году.

«Школа оборудована по всем современным направлениям, - призналась директор школы Людмила Тарасова. - Например, у нас кабинет психолога находится рядом с кабинетом рисования, а комната логопеда соседствует с кабинетом музыки. На каждом этаже находятся интерактивные зоны с QR-кодами, чтобы ученики на переменах смогли получать дополнительные знания. Также для детей с ограниченными возможностями установлены подъемники и дополнительные входы и выходы».

Открыть школу планируют 1 сентября этого года. Впервые за парты сядут 90 первоклашек. Все классы будут учиться исключительно в первую смену, что стало возможным благодаря национальному проекту «Демография».