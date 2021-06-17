Белгородский «Салют» завершил чемпионат России на четвертом месте

По сумме 30-ти матчей белгородцы набрали 56 очков. Фото fcsalyut.ru.

В рамках 30-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» сыграл вничью в Раменском с местным «Сатурном» - 3:3.

На 40-й минуте белгородцы вышли вперед – отличился полузащитник Станислав Манаев. Уже в дебюте второго тайма «Салют» оказался в роли проигрывающего. С интервалом в шесть минут Иван Шаров и Максим Широков забили по голу. Впрочем, на 62-й минуте вновь был восстановлен паритет в счете – Данила Чечеткин поразил свои ворота.

Не успели гости перевести дух, как на 65-й минуте «Сатурн» вновь повел в счете – Чечеткин исправился и уже поразил чужие ворота. Точку в матче на 72-й минуте поставил хавбек Кирилл Бурыкин – 3:3.

Состав «Салюта»: Цыгулев, Семейкин, Мастеров, Ивантеев, Есин, Корнеев, Худобко (Морев, 80), Манаев, Бурыкин, Дегтев, Грибанов.

Таким образом, по итогам чемпионата «Салют» занял четвертое места в группе 3. В активе белгородцев 56 очков. В ФНЛ из нашей группы вышел липецкий «Металлург» (63 очка). В ТОП-5 команд также расположились «Рязань» (59), «Сатурн» (58) и «Саратов» (55).