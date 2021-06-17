Еще трое жителей Белгорода стали жертвами мошенничества под предлогом «Ваш сын попал в ДТП»

Лучший способ защититься от мошенников – не передавать деньги незнакомцам. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Белгороде участились случаи мошенничества, совершенного под предлогом «Ваш сын попал в ДТП» За последнюю неделю жертвами обмана стали трое пожилых людей.

По словам потерпевших, неизвестные связывались с ними по телефону и сообщали страшную новость о якобы ставших участниками автоаварий близких родственниках. Не давая прийти в себя, злоумышленники под различными предлогами требовали от пенсионеров передать им денежные средства.

Поверив в обман, мужчина 1941 года рождения отдал злоумышленникам сто тысяч рублей. Аферисты уверяли потерпевшего, что деньги нужны на операцию его пострадавшей в ДТП внучке.

Пенсионерка 1938 года рождения лишилась более 1,2 миллиона рублей, решив помочь сыну избежать уголовного наказания за якобы совершенное дорожно-транспортное происшествие. У другой жительницы Белгорода злоумышленники аналогичным способом похитили 300 тысяч рублей.

«Во всех случаях потерпевшие передавали аферистам деньги через посредников, которыми стали водители такси», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгороду.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан не терять бдительности. Если вам позвонили и сообщили о якобы попавшем в беду родственнике, самостоятельно свяжитесь с ним и убедитесь, действительно ли близкий человек нуждается в вашей помощи.

Никогда не переводите и не передавайте деньги незнакомым людям, в том числе водителям такси. Мошенники зачастую используют их в качестве посредников.

При поступлении подозрительных звонков или звонков от незнакомых людей, прервите разговор. Обсудите ситуацию с кем-нибудь из близких или обратитесь в полицию.

Предупредите о мошенниках пожилых родственников и соседей. Расскажите им, что преступники могут представиться кем угодно: сотрудниками банков, правоохранительных органов, коммунальных служб, соцзащиты, целителями и гадалками.

Лучший способ защититься от мошенников – не передавать деньги незнакомцам, не выполнять по их указанию никакие операции с банковскими картами, не пускать домой посторонних людей.