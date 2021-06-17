«Открытие» обновляет «Бизнес-портал»

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Начинающим пользователям теперь будут помогать специальные подсказки. Для первого входа появилась ссылка «Как войти?». Появится подсказка для смены временного пароля после того, как истечет срок действия предыдущего.

Открыть дополнительные расчетные и специальные счета теперь можно онлайн, без предоставления документов на бумаге – письмом в категории «Открытие счета». В ней доступны уже заполненные шаблоны заявлений, нужно лишь направить их в банк.

В разделе «Зарплатный проект» появилась и возможность отправить зарплатную ведомость будущей датой. В выбранный день средства поступят на карты сотрудников. Зачисление ФОТ производится без комиссии.

Оформить экспресс-гарантию на «Бизнес-портале» теперь можно одним из двух удобных способов: через личный кабинет или по упрощенной заявке. После выбора клиентом второго способа, сотрудник ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» свяжется с ним и поможет с заполнением заявки.