Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика17 июня 2021 7:55

«Открытие» обновляет «Бизнес-портал»

Новые функции интернет-банка упрощают работу с ним и расширяют сервис для клиентов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подробности обновлений - в дайджесте: https://opendigest.ru/.

Подробности обновлений - в дайджесте: https://opendigest.ru/.

Начинающим пользователям теперь будут помогать специальные подсказки. Для первого входа появилась ссылка «Как войти?». Появится подсказка для смены временного пароля после того, как истечет срок действия предыдущего.

Открыть дополнительные расчетные и специальные счета теперь можно онлайн, без предоставления документов на бумаге – письмом в категории «Открытие счета». В ней доступны уже заполненные шаблоны заявлений, нужно лишь направить их в банк.

В разделе «Зарплатный проект» появилась и возможность отправить зарплатную ведомость будущей датой. В выбранный день средства поступят на карты сотрудников. Зачисление ФОТ производится без комиссии.

Оформить экспресс-гарантию на «Бизнес-портале» теперь можно одним из двух удобных способов: через личный кабинет или по упрощенной заявке. После выбора клиентом второго способа, сотрудник ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» свяжется с ним и поможет с заполнением заявки.