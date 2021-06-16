19 июня в Белгороде пройдет детский фестиваль

Мальчишек и девчонок ожидают яркая и запоминающаяся шоу-программа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

19 июня с 16 до 20 часов на территории МТРК «Сити Молл «Белгородский» пройдет большой детский фестиваль «Кидс Ситик Фест 2021».

Мальчишек и девчонок ожидают яркая и запоминающаяся шоу-программа, творческие мастер-классы, анимационные и игровые активности, бесплатные аттракционы, сладкие угощения, интерактивная фотозона. Завершит программу пенная дискотека под зажигательный детский диджей-сет.

Соорганизаторы мероприятия – сотрудники региональной Госавтоинспекции на одной из площадок фестиваля организуют информационно-просветительскую акцию по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Мамы рулят…» с участием 22 многодетных мам из всех районов области.

Участники проекта «Объединение многодетных мам Белогорья» на закрытой площадке продемонстрируют навыки скоростного маневрирования на автомобилях и покажут знания правил дорожного движения.

Для детей предусмотрен просветительско-образовательный курс «Лаборатория безопасности» и творческие конкурсные испытания «Рисование на автомобильных шинах» и «Автоаэрография».

Гостей фестиваля ждут подарки и сюрпризы от организаторов и партнеров фестиваля. Участие для детей бесплатно.