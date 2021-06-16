Как в Белгородской области борются с энерговоровством

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Первые способы хищений электроэнергии появились почти одновременно с установкой в домах потребителей приборов учета. Чтобы платить меньше, недобросовестные граждане старались занизить показания индукционных счетчиков, для этого вмешивались или даже останавливали счетный механизм. Эпоха сменилась, но проблема осталась. Сегодня потребители с не меньшей ловкостью находят лазейки для искажения показаний электронных приборов учета. Однако платить за незаконно потребленный ресурс все равно приходится. Рассказываем, как сегодня работает система по выявлению неучтенного потребления и что грозит горе-кулибиным.

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