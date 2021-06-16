В Белгородской области жена едва не зарезала пришедшего домой пьяным мужа

В ходе ссоры подозреваемая схватила нож и нанесла им супругу один удар. Фото: Алексей СЕРГУНИН

«В чернянский отдел полиции обратились сотрудники медучреждения, которые сообщили, что к ним поступил 36-летний мужчина с ранением грудной клетки», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Следственно-оперативная группа выяснила обстоятельства произошедшего и установила личность подозреваемой. Ею оказалась 32-летняя супруга потерпевшего.

По предварительным данным, конфликт у пары произошел из-за того, что мужчина поздно пришел домой и был выпивши. В ходе ссоры подозреваемая схватила нож и нанесла им супругу один удар, после чего сама вызвала скорую помощь.

Теперь в соответствии с п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) женщине грозит до десяти лет лишения свободы.