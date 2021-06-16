Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 июня 2021 14:19

Белгородцы стали призерами туристического слета «Вахта Памяти – 2021»

Команда «Нежеголь» выиграла соревнования по волейболу и спортивному ориентированию
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Шебекинцы стали лучшими в соревнованиях по волейболу и спортивному ориентированию. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа.

Шебекинцы стали лучшими в соревнованиях по волейболу и спортивному ориентированию. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа.

Шебекинская команда «Нежеголь» заняла пять призовых мест на туристическом слете «Вахта Памяти – 2021».

XVII туристический слет в этом году впервые вышел за пределы города Невинномысск: спортсменов встретил Архыз Карачаево-Черкесской республики.

Команда «Нежеголь» стала лучшей в соревнованиях по волейболу и спортивному ориентированию, а также заняла призовые места в конкурсах песни, туристического быта и визитных карточек.