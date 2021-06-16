Белгородцы выиграли чемпионат России по дзюдо среди воинских частей

Белгородцы заняли первое место в командном зачете. Фото пресс-службы администрации Грайворонского городского округа.

На татами зала села Головчино в рамках чемпионата России по дзюдо среди воинских частей вышли 115 спортсменов из Белгорода, Вологды, Иркутска, Можайска, Оленегорска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и уральского региона.

«Белгородцы заняли первое место в командном зачете», - сообщает пресс-служба администрации Грайворонского городского округа.

В индивидуальном зачете наши земляки Алексей Череповский, Александр Яцков, Артем Черкашин и Сергей Золотарь стали обладателями золотых медалей.

Алексей Морозов и Ждан Кузнецов завоевали серебряные награды.