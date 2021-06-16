Еще три жителя Белгородской области умерли от коронавируса

За минувшие сутки 66 пациентов заболели, а выздоровели – 44. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1947 года рождения, проходившая лечение на базе Старооскольской окружной больницы, житель Волоконовского района 1963 года рождения, проходивший лечение на базе Чернянской ЦРБ, и житель Белгорода 1940 года рождения. Он проходил лечение в городской больнице №2.

За это же время 66 пациентов заболели, а выздоровели – 44.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 39768 человек, выздоровели – 35646, умерли – 722.