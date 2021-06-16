Белгородская область получит около 1,4 миллиардов рублей на переселение граждан из аварийного жилья

На данный момент уже переселено 840 человек общей площадью 14 тысяч квадратных метров. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня в Москве между правительством Белгородской области и Фондом содействия реформированию ЖКХ было заключено соглашение.

«Согласно подписанному документу корпорация выделит Белгородской области около 1,4 миллиардов рублей, - написал глава региона Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале. - Из них 416,88 миллионов рублей будет выплачено немедленно в качестве аванса. Также благодаря достигнутым договоренностям срок реализации программы будет сокращен в два раза. Мы завершим переселение до 31 декабря 2022 года, а не в 2024 году, как планировалось прежде».

Отметим, что в рамках ускоренной реализации программы переселения в 2021-22 годы мы расселим 817 жилых помещений общей площадью 33,35 тысяч квадратных метров, а это - 1 870 человек на территории шести муниципальных образований - Белгорода, Губкинского, Шебекинского, Яковлевского городских округов, а также Ивнянского и Корочанского районов.

СПРАВКА «КП»

По национальному проекту «Жилье и городская среда» с 2019-го до 2024-го года включительно планировалось переселить 3 200 жителей Белгородской области из аварийного жилищного фонда общей площадью 56,22 тысяч квадратных метров. На данный момент уже переселено 840 человек общей площадью 14 тысяч квадратных метров.