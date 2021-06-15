Свыше 100 белгородских росгвардейцев сдали кровь

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии выступили с инициативой пополнить региональные банки крови. Фото пресс-службы управления Росгвардии по Белгородской области.

«В рамках ведомственной донорской акции «От сердца к сердцу», стартовавшей в апреле прошлого года, сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Белгородской области сдали более 50 литров крови», - сообщает пресс-служба ведомства.

Среди белгородских росгвардейцев, участвующих в акции, восемь сотрудников имеют звание Почетных доноров России. Они регулярно сдают кровь.

Сотрудник ОМОН старший прапорщик полиции Геннадий Волошенко участвует в донациях уже более 25 лет с момента начала службы в отряде. Участник первой и второй «чеченской компании», ряда контртеррористических операций как никто другой знает важность донорской крови.

К примеру, в одну из очередных донаций выяснилось, что кровь росгвардейца подходит для переливания ребенку, оказавшемуся в реанимации с диагнозом рак крови.

Между региональным управлением ведомства и белгородским Центром переливания крови налажено тесное взаимодействие. Росгвардейцы сдают кровь, как по индивидуальным календарям доноров, так и всегда отзываются на просьбы врачей и в срочном порядке приходят на помощь, чтобы сдать кровь для нуждающегося в ней пациента.

Из-за пандемии коронавируса количество доноров резко снизилось, возник риск дефицита плазмы и эритроцитарной массы. Военнослужащие и сотрудники Росгвардии выступили с инициативой пополнить региональные банки крови. Сначала акция прошла во всех городах Центрального федерального округа, а в дальнейшем ее эстафету приняли росгвардейцы и в других регионах по всей стране.

Донорская акция «От сердца к сердцу» стала бессрочной и проводится на постоянной основе. В общей сложности в ней приняли участие уже более пяти тысяч человек, пополнив банки крови более чем на две тысячи литров крови.