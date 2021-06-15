В Белгородской области на трех участках дорог модернизируют наружное освещение

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В этом году в рамках заключенных контрактов «Россети Центр Белгородэнерго» построит более 17,7 км сетей наружного освещения автодорог области.

Современное наружное освещение появится на участках автодорог «Крым-Терновка» в районе села Терновка, на 6,4 км трассы «Старый Оскол - Лапыгино - Бочаровка – Котово», на 4-х км трассы «Новосадовый – Севрюково» в районе села Дальняя Игуменка и на дорогах Губкинского городского округа протяженностью 5 км.

Помимо этого, на территории населенных пунктов региона запланирована модернизация порядка 2400 морально устаревших светильников с газоразрядными лампами на светодиодные. После этого доля последних в масштабах региона вырастет до 31 тысячи штук, или 14,4 %.

Сейчас в зоне обслуживания Белгородэнерго эксплуатируется более 215 тысяч светоточек. Свыше 28 тысяч являются светодиодными. Управление режимами горения обеспечивается посредством автоматизированной системы, которая дает возможность включать и выключать освещение пофазно, по утвержденному графику или по команде диспетчера, вести учет энергопотребления, а также выявлять неисправности в работе светильников. Все это позволяет действовать на опережение, снижая количество жалоб населения на неработающие фонари.