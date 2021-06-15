«Открытие» - в лидерах рейтинга финансового маркетплейса «Выберу.ру»

Эксперты определяли лучшие карты в мае нынешнего года.

«Выберу.ру» - один из крупнейших финансовых маркетплейсов России и регулярно публикует рейтинги финансовых продуктов. Данное исследование проводилось среди дебетовых карт 50 крупнейших банков России по активам. В итоге было рассчитано 25 наиболее выгодных держателям вариантов.

Дебетовая карта «Opencard» ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» признана одной из лучших на рынке. Отметим, что эксперты оценивали множество параметров: не только размер кешбэка, но и стоимость выпуска (перевыпуска) и обслуживания карты; количество бонусных категорий; величина кешбэка у партнеров; ставка процентов, начисляемых на остаток по счету; условия перевода средств в другие банки и снятий наличных; набор дополнительных сервисов – онлайн-оформление; надежность и значимость банка на рынке

По дебетовой Opencard держатель получает кэшбэк до 11% в любимой категории или до 3% на все покупки. Также клиентам доступны преимущества Opencard, такие как бесплатное обслуживание на всем сроке действия карты, повышенная ставка по счету «Моя копилка», переводы на карты других банков без комиссии, скидка 20% на отели и билеты при оплате бонусными рублями на travel.open.ru. Карта выпускает на базе платежных систем Visa, Mastercard и МИР.