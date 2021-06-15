В Белгородскую область придет жара

По данным белгородских синоптиков, завтра, 16 июня на территории региона ожидается переменная облачность.

Ночью преимущественно без осадков. Днем кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северный, ночью – от трех до восьми метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 12-ти до 17-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 23-х до плюс 28-ми градусов.

В Белгороде ночью – от 15-ти до 17-ти градусов тепла, днем – от 25-ти до 27-ми градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона в знойные дни носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой. В дни с повышенной температурой воздуха старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов.

Не забывайте про правила пожарной безопасности: если на улице вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его или обратитесь в пожарную охрану по телефону «101» или «112».

Водителям специалисты советуют парковаться в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля. Не оставлять детей, а также животных в закрытом автомобиле даже на короткое время. Помните, что в жару повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня, в том числе и сигарета, выброшенная из окна автомобиля, приводит к возгоранию высохшей травы.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.