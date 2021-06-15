Почти 3500 белгородских выпускников сдают ЕГЭ по обществознанию

Результаты участники ЕГЭ по обществознанию узнают не позднее 30 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области, «почти 3500 выпускников сдают экзамен ЕГЭ по обществознанию».

Это второй по популярности предмет по выбору после профильной математики. Для проведения экзамена задействовано 37 пунктов проведения экзаменов, из них три - на дому. Во всех пунктах ведется видеонаблюдение. За ходом ЕГЭ следят 102 общественных наблюдателя.

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий: 20 - с кратким ответом и девять – с развернутым. На их выполнение отводится 3 часа 55 минут. Установленный минимальный показатель на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла.

«Владея основами обществознания, мы готовим себя к взрослой жизни и проблемам, с которыми наверняка столкнемся, - поясняет свой выбор выпускница Разуменской средней общеобразовательной школы № 4 «Вектор Успеха» Олеся Фокина. - Многие будут поступать в университеты, а потом искать работу. Здесь нам и пригодится обществознание, которое поможет разобраться во всех тонкостях Трудового кодекса».

Свои результаты участники ЕГЭ по обществознанию узнают не позднее 30 июня.