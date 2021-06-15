Белгородский ретро-паровоз вернули на прежнее место

На прошлой неделе ретро-паровоз демонтировали, его собирались перевезти в другой район. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Выпущенный Ворошиловградским заводом Октябрьской революции в 1953 году паровоз был установлен на территории железнодорожной станции Валуйки в 1990-х годах в честь всех железнодорожников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

На прошлой неделе ретро-паровоз демонтировали, его собирались перевезти в другой район.

Но вернуть его на привычное место помогли неравнодушные валуйчане. Они обратились к главе администрации городского округа Алексею Дыбову.

«Рад сообщить, что благодаря совместным усилиям жителей, администрации городского округа, Белгородского регионального Совета ветеранов, начальника ЮВЖД Павла Иванова ретро-паровоз остается на своем прежнем месте», - отметил на своей странице в соцсети глава Валуек.