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Общество15 июня 2021 17:45

Белгородский ретро-паровоз вернули на прежнее место

Символ памяти отстояли местные жители
Алексей СЕРГУНИН
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На прошлой неделе ретро-паровоз демонтировали, его собирались перевезти в другой район.

На прошлой неделе ретро-паровоз демонтировали, его собирались перевезти в другой район.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Выпущенный Ворошиловградским заводом Октябрьской революции в 1953 году паровоз был установлен на территории железнодорожной станции Валуйки в 1990-х годах в честь всех железнодорожников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

На прошлой неделе ретро-паровоз демонтировали, его собирались перевезти в другой район.

Но вернуть его на привычное место помогли неравнодушные валуйчане. Они обратились к главе администрации городского округа Алексею Дыбову.

«Рад сообщить, что благодаря совместным усилиям жителей, администрации городского округа, Белгородского регионального Совета ветеранов, начальника ЮВЖД Павла Иванова ретро-паровоз остается на своем прежнем месте», - отметил на своей странице в соцсети глава Валуек.