Более ста юных белгородцев приняли участие в гонке «Дети на велосипеде 2021»

Участие в соревнованиях приняли 116 детей в возрасте от трех до 12-ти лет. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Центральном парке культуры и отдыха Белгорода прошла гонка «Дети на велосипеде 2021». В заездах на беговелах и велосипедах приняли участие 116 детей в возрасте от трех до 12-ти лет из Белгородской и Воронежской областей.

Мальчишки и девчонки от трех до пяти лет соревновались на дистанциях 200 и 500 метров на беговелах.

Для юных велосипедистов от шести до 12-ти лет были предусмотрены дистанции от 500 до 1500 метров по смешанной грунтово-асфальтовой трассе.

Все мальчишки и девчонки получили медали. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Все участники гонки получили медали финишера за участие и волю к победе», - сообщает пресс-служба администрации Белгорода.