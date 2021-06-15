В Белгороде продолжаются отключения горячей воды

С 15 по 28 июня не будет горячей воды в многоквартирных домах центральной и северной частей города, а также в районе Левобережья. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

С сегодняшнего дня, 15 июня, и до 28 июня не будет горячей воды в многоквартирных домах центральной и северной частей города, а также в районе Левобережья.

«Теплоэнергетики готовят оборудование к отопительному сезону», - напоминает пресс-служба администрации Белгорода.

Узнать даты отключений горячей воды в конкретном доме можно на сайте «Квадры».