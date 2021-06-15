Еще 61 житель Белгородской области заболел коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 35602 человека.
Фото: Олег ЗОЛОТО
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончался еще один пациент с подтвержденным COVID-19.
Это жительница Ракитянского района 1964 года рождения. Она проходила лечение на базе белгородской городской больницы №2.
За это же время 61 пациент заболел, а выздоровели – 16.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 39702 человека, выздоровели – 35602, умерли – 719.