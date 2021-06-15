Курянин украл из белгородской гостиницы ноутбук

Гость забрал ноутбук и скрылся. Фото: Алиса ТИТКО

Мужчина сообщил в дежурную часть ОМВД России по Шебекинскому городскому округу, что из его комнаты в гостинице пропал ноутбук.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался один из постояльцев – житель Курской области.

По предварительным данным, мужчины проживали в гостинице по соседству и вместе распивали спиртные напитки в комнате потерпевшего, который после застолья уснул.

Воспользовавшись ситуацией, гость забрал ноутбук и скрылся. «Затем злоумышленник продал похищенное незнакомцу, а вырученные три тысячи рублей потратил», - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Теперь в соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) курянину грозит лишение свободы на срок до пяти лет.