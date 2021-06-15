Белгородская школьница победила в конкурсе рисунков «Сад памяти глазами детей»

Мария Боярко. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Второклассница из села Теребрено Мария Боярко победила в конкурсе рисунков «Сад памяти глазами детей». «Ее работа стала лучшей из 4,5 тысяч, присланных со всей страны», - информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Рисунок Мария посвятила своему прадеду. Виктор Митрофанов прошел войну разведчиком, погиб в 1945 году в Польше. Девочка нарисовала сиреневый Сад памяти. Прадедушку она изобразила в образе ангела-хранителя, защитника семьи.

Прадедушку Мария изобразила в образе ангела-хранителя, защитника семьи. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На конкурс прислали работы из 75 регионов страны. Рисунки, посвященные прославленным воинам, событиям Великой Отечественной, героям семьи, юные участники загружали на официальный сайт конкурса садпамяти2021.рф.

Мария Боярко вместе с семьей отправится в Брест, где примет участие в исторической мемориальной акции «Сад памяти» и культурных событиях, приуроченных к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Победитель конкурса и еще девять финалистов получат также ценные призы.