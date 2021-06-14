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Происшествия14 июня 2021 23:18

На Белгородчине из дачного домика украли телевизор

Подозреваемая сдала похищенное в ломбард
Алексей СЕРГУНИН
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Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Шебекино сообщил в местную дежурную часть, что из его дачного домика пропал телевизор. Полицейские выяснили, что противоправный поступок совершила знакомая потерпевшего.

По предварительным данным, женщина решила воспользоваться доверенным ей ключом от дома, проникла внутрь и похитила телевизор.

«Сдав его в залог, злоумышленница получила денежные средства, которые впоследствии потратила», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Следственный отдел ОМВД России по Шебекинскому городскому округу возбудил уголовное дело в соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Теперь женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.